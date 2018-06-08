Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 18:30
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Боевики 17 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 8 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 8 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. В ходе боевых действий за текущие сутки двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня. Сообщается, что активные боевые действия сегодня велись на Луганском направлении.

Так, боевики осуществляли обстрелы населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Новотошковское.

"Кроме этого оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь", - отмечают в штабе ООС.

 

Сводка по состоянию на 17:00 8 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 8 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 8 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации миссии ОБСЕ, на Донбассе в мае в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей.

В ОБСЕ сообщают о предупредительных выстрелах в отношении миссии в Пивденном "Ощадбанк" 11-15 июня будет обслуживать население на линии разграничения
Теги публикации: Донбасс, военные, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь