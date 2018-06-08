На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Боевики 17 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 8 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 8 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. В ходе боевых действий за текущие сутки двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня. Сообщается, что активные боевые действия сегодня велись на Луганском направлении.

Так, боевики осуществляли обстрелы населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Новотошковское.

"Кроме этого оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь", - отмечают в штабе ООС.

Сводка по состоянию на 17:00 8 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 8 июня,... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 8 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации миссии ОБСЕ, на Донбассе в мае в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей.