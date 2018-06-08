Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе в мае в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, - Хуг

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 13:16
Фото: Александр Хуг (osce.org)
Фото: Александр Хуг (osce.org)

В результате обстрелов на Донбассе за месяц ранены 32 мирных жителя

На Донбассе в мае в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Тwitter.

"Ухудшение ситуации с безопасностью в мае привело к 43 подтвержденных жертв среди гражданского населения - 11 погибших и 32 раненых", - сообщил он.

Отметим, Хуг до 9 июня 2018 года будет находиться с визитом на востоке Украины. 

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 7 июня 2018 года, ранения получили четверо украинских военных.

Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг ДФС В Минобороны подтвердили информацию о 4 пострадавших на Донбассе военных
Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь