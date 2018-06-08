На Донбассе в мае в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, - Хуг

В результате обстрелов на Донбассе за месяц ранены 32 мирных жителя

На Донбассе в мае в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Тwitter.

"Ухудшение ситуации с безопасностью в мае привело к 43 подтвержденных жертв среди гражданского населения - 11 погибших и 32 раненых", - сообщил он.

OSCE SMM Hug: The worsening security situation in May resulted in the death of 43 confirmed civilian casualties – 11 deaths and 32 injuries, more cases are pending verification #ZeroCivilianCasualties #FactsMatter — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 8, 2018

Отметим, Хуг до 9 июня 2018 года будет находиться с визитом на востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 7 июня 2018 года, ранения получили четверо украинских военных.