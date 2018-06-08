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Інтерв'ю

На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 18:30
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Бойовики 17 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 8 червня 2018 року, поранено двох українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 8 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. В ході бойових дій поточної доби два військовослужбовця отримали поранення. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом дня бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню. Повідомляється, що активні бойові дії сьогодні тривали на Луганському напрямку.

Так, бойовики здійснювали обстріли населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Новотошківське. 

"Окрім цього окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають у штабі ООС.

 

Зведення станом на 17:00 8 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 8 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією місії ОБСЄ, на Донбасі у травні в результаті обстрілів загинули 11 мирних жителів

В ОБСЄ повідомляють про попереджувальні постріли щодо місії в Південному "Ощадбанк" 11-15 червня буде обслуговувати населення на лінії розмежування
Теги публікації: Донбас, військові, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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