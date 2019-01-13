На Донбассе за день ранен один украинский военный

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и БМП-2

Боевики за день, 12 января, 10 раз провели обстрелы позиций украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ООС.

Сообщается, что боевики дважды провели обстрел украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка. Также вблизи города Авдеевка боевики дважды вели огонь из гранатометов, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Пески. В районе поселка Лебединское, боевики провели обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов.

Также оккупанты осуществили обстрелы позиций украинских военных в районе Новгородского из БМП-2 и в районе поселка Новотошковськое из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в ООС.

Напомним, боевики в очередной раз обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ. Сообщается, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают обстреливать и намеренно грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.