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На Донбассе за день ранен один украинский военный

Новости » Общество    13.01.2019 - 18:33
На Донбассе за день ранен один украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и БМП-2

Боевики за день, 12 января, 10 раз провели обстрелы позиций украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ООС.

Сообщается, что боевики дважды провели обстрел украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка. Также вблизи города Авдеевка боевики дважды вели огонь из гранатометов, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Пески. В районе поселка Лебединское, боевики провели обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов.

Также оккупанты осуществили обстрелы позиций украинских военных в районе Новгородского из БМП-2 и в районе поселка Новотошковськое из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в ООС.

На Донбассе за день ранен один украинский военный

Напомним, боевики в очередной раз обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ. Сообщается, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают обстреливать и намеренно грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

 

Боевики в очередной раз обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе 13 января
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