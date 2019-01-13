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На Донбасі за день поранено одного українського військового

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 18:33
На Донбасі за день поранено одного українського військового
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та БМП-2

Бойовики за день, 12 січня, 10 разів провели обстріли позицій українських військових в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Повідомляється, що бойовики двічі провели обстріл українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Красногорівка. Також поблизу міста Авдіївка бойовики двічі вели вогонь з гранатометів, тричі з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу села Піски. У районі селища Лебединське бойовики провели обстріл зі стрілецької зброї й гранатометів.

Також окупанти здійснили обстріли позицій українських військових в районі Новгородського з БМП-2 та в районі селища Новотошківське з великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили в ООС.

На Донбасі за день поранено одного українського військового

Нагадаємо, бойовики в черговий раз обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ. Повідомляється, що збройні формування РФ і їх найманці на Донбасі продовжують обстрілювати і навмисно грубо перешкоджати використанню безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ.

 

Бойовики в черговий раз обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 13 січня
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