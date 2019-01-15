На Донбассе за день ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

За день на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 15 января 2019 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, за день на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков. Из гранатометов боевики вели обстрелы в районе поселка Славное и вблизи поселка Новоалександровка.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 14 января, в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Как писало РБК-Украина, боевики не допустили наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе к мониторингу в районе поселка Вознесеновка Луганской области.

Кроме того, сообщалось, что в районе населенного пункта Майорск с 16 по 24 января со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС-Центральная №1" и "Углегорская ТЭС-Макеевка".