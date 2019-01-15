На Донбасі за день поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За день на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 15 січня 2019 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, за день на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку проросійських бойовиків. З гранатометів бойовики вели обстріли в районі селища Славне та поблизу селища Новоолександрівка.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 14 січня, внаслідок бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, бойовики не допустили спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі до моніторингу в районі селища Вознесенівка Луганської області.

Крім того, повідомлялося, що в районі населеного пункту Майорск з 16 по 24 січня з боку підконтрольної уряду України на території будуть проводитися аварійно-відновлювальні роботи на високовольтних лініях "Вуглегірська ТЕС-Центральна №1" і "Вуглегірська ТЕС-Макіївка".