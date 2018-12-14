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На Донбассе за день ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 18:22
На Донбассе за день ранен один украинский военный
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

На Донбассе за день зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 14 декабря, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, на Донбассе за день зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, дважды боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. В частности, из запрещенного миномета боевики обстреливали украинские позиции в районе хутора Вильный и в районе города Светлодарск.

Кроме того, опорные пункты украинских войск боевики обстреливали из БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Песков, Водяного, Чермалыка, а вблизи поселка Гнутово зафиксирована работа снайпера боевиков.

"В результате боевых действий, один украинский военный получил легкое ранение. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Донбассе погибли двое украинских военных.

Кроме того, сообщалось, что пророссийские боевики на линии разграничения пытались взорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.

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