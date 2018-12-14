На Донбассе за день ранен один украинский военный

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

На Донбассе за день зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 14 декабря, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, на Донбассе за день зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, дважды боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. В частности, из запрещенного миномета боевики обстреливали украинские позиции в районе хутора Вильный и в районе города Светлодарск.

Кроме того, опорные пункты украинских войск боевики обстреливали из БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Песков, Водяного, Чермалыка, а вблизи поселка Гнутово зафиксирована работа снайпера боевиков.

"В результате боевых действий, один украинский военный получил легкое ранение. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Донбассе погибли двое украинских военных.

Кроме того, сообщалось, что пророссийские боевики на линии разграничения пытались взорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.