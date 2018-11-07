На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В течение дня боевики 7 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 7 ноября, ранения получил один украинских военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в течение дня боевики 7 раз обстреливали украинские позиции, в частности, один раз из запрещенного Минском вооружения.

Так, боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово. Кроме того, вблизи Павлополя боевики применили запрещенные Минском минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитную установку ЗУ-23-2.

"Вследствие боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что накануне "выборов", которые оккупанты планируют провести 11 ноября, боевики стягивают в оккупированный Донецк танки и тяжелую артиллерию.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко ожидает, что "выборы" на оккупированном Донбассе запустят введение новых санкций против Российской Федерации.