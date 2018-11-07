На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Протягом дня бойовики 7 разів обстрілювали українські позиції
У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 7 листопада, поранення отримав один українських військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Повідомляється, що протягом дня бойовики 7 разів обстрілювали українські позиції, зокрема, один раз із забороненого Мінськом озброєння.
Так, бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове. Крім того, поблизу Павлополя бойовики застосували заборонені Мінськом міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітну установку ЗУ-23-2.
"Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що напередодні "виборів", які окупанти планують провести 11 листопада, бойовики стягують в окупований Донецьк танки та важку артилерію.
Додамо, президент України Петро Порошенко очікує, що "вибори" на окупованому Донбасі запустять введення нових санкцій проти Російської Федерації.