На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 25 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики 5 раз открывали огонь по украинским позициям, в том числе дважды - из запрещенного Минском вооружения.

Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Светлодарска. Также боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Красногоровку и Гнутово.

"В результате боевых действий на Донецком направлении, ранили одного военнослужащего из состава объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - сообщают в штабе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса. Кроме того, Европарламент призывает высокого представителя ЕС тщательно отслеживать развитие ситуации с безопасностью в Азовском море.

Добавим, по данным Министерства внутренних дел Украины, в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе зафиксировано пятеро австралийцев.