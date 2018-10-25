ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 18:21
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Протягом дня бойовики 5 разів обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 25 жовтня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики 5 разів відкривали вогонь по українським позиціям, зокрема двічі - із забороненого Мінськом озброєння.

Найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Світлодарська. Також бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Красногорівку та Гнутове.

"Внаслідок бойових дій, на Донецькому напрямку, поранено одного військовослужбовця зі складу об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомляють у штабі.

На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент пропонує призначити спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу. Крім того, Європарламент закликає високого представника ЄС ретельно відстежувати розвиток ситуації з безпекою в Азовському морі.

Додамо, за даними Міністерства внутрішніх справ України, у складі незаконних збройних формувань (НЗФ) на Донбасі зафіксовано п'ятеро австралійців. 

ОБСЄ зафіксувала 267 вибухів на Донбасі Розвідка повідомила про ліквідацію трьох бойовиків на Донбасі
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся