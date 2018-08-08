На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий за день ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня, 8 августа 2018 года, боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных. Вместе с тем, отмечается, что боевики в ходе обстрелов не применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В частности, боевики обстреливали силы ООС из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы велись в районе Зайцево, Каменки, Красногоровки, Лебединского, Новомихайловки, Павлополя, Водяного и Широкино.

"Вследствие боевых действий врага получил ранение один военнослужащий объединенных сил", - отмечают в штабе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня недалеко от КПВВ "Марьинка" прогремел взрыв - на неизвестном взрывном устройстве подорвался пограничник.

Отметим, за сутки 7 августа на Донбассе не пострадал и не погиб ни один украинский военный.

Отметим, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала войны на Донбассе полностью отказались от использования радиостанций советского производства и заменили их на новейшие цифровые.