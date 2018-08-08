На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Бойовики 12 разів обстрілювали позиції українських військових

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі внаслідок бойових дій за день поранено одного українського військового. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні, 8 серпня 2018 року, бойовики 12 разів обстрілювали позиції українських військових. Разом з тим, зазначається, що бойовики у ході обстрілів не застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, бойовики обстрілювали сили ООС з гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Обстріли велися в районі Зайцевого, Кам’янки, Красногорівки, Лебединського, Новомихайлівки, Павлополя, Водяного та Широкиного.

"Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один військовослужбовець об’єднаних сил", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні неподалік КПВВ "Маріїнка" пролунав вибух - на невідомому вибуховому пристрої підірвався прикордонник.

Зазначимо, за добу, 7 серпня, на Донбасі не постраждав та не загинув жоден український військовий.

Зазначимо, Збройні сили України (ЗСУ) з початку війни на Донбасі повністю відмовились від використання радіостанцій радянського виробництва та замінили їх на новітні цифрові.