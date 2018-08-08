Около КПВВ "Марьинка" прогремел взрыв

В результате взрыва пострадал военный

Недалеко от контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" сегодня днем, 8 августа, раздался взрыв. Об этом сообщает пресс-центр операции Объедененных сил.

Сообщается, что ориентировочно в 15:00 неподалеку от КПВВ "Марьинка" раздался взрыв.

Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он получил множественные осколочные ранения спины и головы. Сейчас военного госпитализировали, он получает специализированную медицинскую помощь.

Напомним, сегодня в Донецкой области на КПВВ "Майорское" прострелили два надувных модуля пункта оказания помощи. Происшествие произошло сегодня утром, 8 августа 2018 года. На пункте пропуска обнаружили повреждения внешней стенки модулей пункта оказания помощи. Сообщалось, что повреждение имело сквозной характер и предварительно - это пулевое отверстие. Сейчас повреждение устранено.