На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Боевики 4 раза открывал огонь по украинским позициям

На Донбассе за день, 19 июня 2018 года, ранен один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операция объединенных сил в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня, 19 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. В ходе обстрелов один украинский защитник был ранен. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 4 раза открывал огонь по украинским позициям. В частности, обстрелы велись на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Боевики обстреливали украинские позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 18 июня 2018 года, на Донбассе было ранены 2 украинских военных.