Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 18:18
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 4 раза открывал огонь по украинским позициям

На Донбассе за день, 19 июня 2018 года, ранен один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операция объединенных сил в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня, 19 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. В ходе обстрелов один украинский защитник был ранен. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 4 раза открывал огонь по украинским позициям. В частности, обстрелы велись на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Боевики обстреливали украинские позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

Сводка по состоянию на 18:00 17 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение сегодняшнего дня, 19...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 19 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 18 июня 2018 года, на Донбассе было ранены 2 украинских военных.

Рада освободила от налогообложения ввозной пошлиной необходимую для ООС продукцию Рада освободила от НДС ввоз необходимой для ООС продукции
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь