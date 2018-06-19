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На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 18:18
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 4 рази відкривав вогонь по українських позиціях

На Донбасі за день, 19 червня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операція об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж сьогоднішньої доби, 19 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. В ході обстрілів одного українського захисника було поранено. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом дня бойовики 4 рази відкривав вогонь по українських позиціях. Зокрема, обстріли велися  на Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках. Бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

 

Зведення станом на 18:00 17 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж сьогоднішньої доби, 19...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 18 червня 2018 року, на Донбасі було поранено 2 українських військових.
 

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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