На Донбассе за день погибли двое военных, еще двое ранены, - ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военные погибли в результате срабатывания взрывного устройства

На Донбассе за день боевики три раза нарушили режим прекращения огня. В результате срабатывания взрывного устройства двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе Новотошковского боевики применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы.

В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, двое военнослужащих ООС погибли, еще двое получили ранения.

На других направлениях потерь личного состава Объединенных сил не допущено.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды применяя запрещенное вооружение, погибли двое украинских военных.