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На Донбассе за день погибли двое военных, еще двое ранены, - ООС

Новости » Происшествия    10.11.2018 - 18:37
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военные погибли в результате срабатывания взрывного устройства

На Донбассе за день боевики три раза нарушили режим прекращения огня. В результате срабатывания взрывного устройства двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе Новотошковского боевики применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы.

В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, двое военнослужащих ООС погибли, еще двое получили ранения.

На других направлениях потерь личного состава Объединенных сил не допущено.

На Донбассе за день погибли двое военных, еще двое ранены, - ООС

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды применяя запрещенное вооружение, погибли двое украинских военных. 

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