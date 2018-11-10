На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

По данным разведки, в течение прошлых суток, два российских оккупанта уничтожены, еще двое получили ранения

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды применяя запрещенное вооружение, погибли двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики обстреливали наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил возле Луганского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно недалеко от Луганского на Светлодарском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность. Возле Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер.

Сегодня, 10 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось.

Оббъединенные силы продолжают выполнение боевых задач в усиленном режиме.

По данным разведки, в течение прошлых суток, двое российских оккупантов уничтожены, еще два получили ранения.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене вместе с председателем Верховной рады Украины, находясь с визитом на Донбассе, осудила проведение фейковых "выборов" 11 ноября.