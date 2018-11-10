На Донбасі за день загинули двоє військових, ще двоє поранені - ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військові загинули в результаті спрацьовування вибухового пристрою

На Донбасі за день бойовики три рази порушили режим припинення вогню. В результаті спрацьовування вибухового пристрою двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, передає РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, противник двічі вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Тарамчука. У районі Новотошківського бойовики застосовували міномети калібру 82 мм і гранатомети.

В час здійснення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника в проміжки між наглядовими постами на Світлодарському напрямку, в результаті спрацьовування вибухового пристрою, встановленого окупантами, двоє військовослужбовців ООС загинули, ще двоє отримали поранення.

На інших напрямках втрат особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ, в тому числі тричі застосовуючи заборонене озброєння, загинули двоє українських військових.