ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На Донбасі за день загинули двоє військових, ще двоє поранені - ООС

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 18:37
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військові загинули в результаті спрацьовування вибухового пристрою

На Донбасі за день бойовики три рази порушили режим припинення вогню. В результаті спрацьовування вибухового пристрою двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, передає РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, противник двічі вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Тарамчука. У районі Новотошківського бойовики застосовували міномети калібру 82 мм і гранатомети.

В час здійснення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника в проміжки між наглядовими постами на Світлодарському напрямку, в результаті спрацьовування вибухового пристрою, встановленого окупантами, двоє військовослужбовців ООС загинули, ще двоє отримали поранення.

На інших напрямках втрат особового складу Об'єднаних сил не допущено.

На Донбасі за день загинули двоє військових, ще двоє поранені - ООС

Нагадаємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ, в тому числі тричі застосовуючи заборонене озброєння, загинули двоє українських військових.

Україна закликала ЄС накласти санкції на всіх причетних до організації "виборів" в ОРДЛО Клімкін: Росію чекає посилення міжнародних санкцій за "вибори" в ОРДЛО
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся