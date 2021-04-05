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На Донбассе за день одно нарушение "тишины": применялось стрелковое оружие

Автор: РБК-Украина

В течение дня ситуация на Донбассе была напряженной, боевики совершили один обстрел из стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новоалександровка противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами", - отметили в штабе.

Кроме того, пиротехники сегодня разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 133 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что обострение на Донбассе связано с якобы "малоконтролируемыми перестрелками". При этом в очередной раз Москва обвинила в эскалации украинскую сторону.

Также сегодня стало известно, что в ближайшее время пройдут трехсторонние переговоры по Донбассу между лидерами Украины, Германии и Франции.

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Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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