ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 18:13
На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (facebook_com_ato_news)

Бойовики шість разів порушили режим тиші

Від початку поточної доби противник шість разів обстріляв позиції українських військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook

Як зазначається, бойовики двічі стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів поблизу села Лебединське, з міномету калібру 82 мм та стрілецької зброї біля міста Авдіївка, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Піски.

Крім того обстріли велися зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля селища міського типу Талаківка, з автоматичних станкових гранатометів у районі населеного пункту Павропіль.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

РБК-Україна писало, що на Донбасі протягом минулої доби, 3 квітня, бойовики 6 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед бійців операції Об'єднаних сил немає. 

Добою раніше, 2 квітня 2019, російські окупаційні війська на Донбасі 15 разів обстріляли позиції українських підрозділів. Загинули двоє та поранено двох військових.

На Донбасі завтра закриють один з КПВВ Двом організаторам псевдореферендуму на Донбасі оголосили підозру
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся