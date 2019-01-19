На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе 19 января боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

В штабе сообщили, что боевики открывали огонь в районе населенного пункта Станица Луганская с использованием стрелкового оружия, а вблизи хутора Свободный огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Также враг вел обстрел позиций украинских военнослужащих вблизи поселка Пески из гранатометов. Вблизи поселка Широкиное боевики провели обстрел из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Об'объединенных сил не получил ранений", - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, на Донбассе украинские военные сбили беспилотник боевиков. Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой.