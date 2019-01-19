На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових

У зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі 19 січня бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

В штабі повідомили, що бойовики відкривали вогонь в районі населеного пункту Станиця Луганська з використанням стрілецької зброї, а поблизу хутора Вільний вогонь вівся з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Також ворог вів обстріл позицій українських військовослужбовців поблизу селища Піски з гранатометів. Поблизу селища Широкине бойовики провели обстріл з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень", - повідомили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі українські військові збили безпілотник бойовиків. Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі "Фантом-4" осколковою вибухівкою.