На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

В течение дня пророссийские боевики трижды обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 21 декабря 2018 года, потерь в рядах украинских войск не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня пророссийские боевики трижды обстреливали украинские позиции, в частности, один раз из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Из запрещенных минометов боевики обстреливали позиции объединенных сил в районе Крымского.

Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь в районе населенных Чермалык, Лебединское на Мариупольском направлении.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 20 декабря, на Донбассе ранения получил один украинский военный.

Как писало РБК-Украина, боевики создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, направляя их через линию разграничения в темное время суток.