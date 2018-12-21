На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Протягом дня проросійські бойовики тричі обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 21 грудня 2018 року, втрат у лавах українських військ не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня проросійські бойовики тричі обстрілювали українські позиції, зокрема, один раз із забороненого мінськими угодами озброєння. З заборонених мінометів бойовики обстрілювали позиції об'єднаних сил в районі Кримського.

Крім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь в районі населених Чермалик, Лебединське на Маріупольському напрямку.

"Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 20 грудня, на Донбасі поранення отримав один український військовий.

Як писало РБК-Україна, бойовики створюють потенційну загрозу для життя і здоров'я громадян, направляючи їх через лінію розмежування в темний час доби.