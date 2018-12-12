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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 18:20
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

За день на Донбассе зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 12 декабря 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, за день на Донбассе зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, боевики дважды открывали огонь из запрещенного Минском вооружения.

Так, из запрещенных минометов боевики обстреливали позиции украинских войск возле поселка Крымское и Чермалыка. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы обстрелы в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики 9 декабря обстреляли жилые дома на Донбассе.

Также сообщалось, что на подконтрольную Украине территорию сегодня, 12 декабря 2018 года, перевели более 40 осужденных из тюрем в оккупированном Луганске.

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