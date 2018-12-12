На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

За день на Донбасі зафіксовано сім обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 12 грудня 2018 року, обійшлось без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, за день на Донбасі зафіксовано сім обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема, двічі бойовики відкривали вогонь із забороненого Мінськом озброєння.

Так, з заборонених мінометів бойовики обстрілювали позиції українських військ неподалік селища Кримське та Чермалика. Крім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зафіксовані обстріли в районі населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Тарамчук.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики 9 грудня обстріляли житлові будинки на Донбасі.

Також повідомлялося, що на підконтрольну Україні територію сьогодні, 12 грудня 2018 року, перевели понад 40 засуджених з тюрем в окупованому Луганську.