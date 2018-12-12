ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 18:20
На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

За день на Донбасі зафіксовано сім обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 12 грудня 2018 року, обійшлось без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook

Як зазначається, за день на Донбасі зафіксовано сім обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема, двічі бойовики відкривали вогонь із забороненого Мінськом озброєння.

Так, з заборонених мінометів бойовики обстрілювали позиції українських військ неподалік селища Кримське та Чермалика. Крім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зафіксовані обстріли в районі населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Тарамчук.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики 9 грудня обстріляли житлові будинки на Донбасі

Також повідомлялося, що на підконтрольну Україні територію сьогодні, 12 грудня 2018 року, перевели понад 40 засуджених з тюрем в окупованому Луганську.

На Донбасі за добу поранено двох українських військових Митрополиту Іларіону дозволили перетинати лінію розмежування на Донбасі
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся