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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 18:16
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

На Донбассе за день зафиксировано четыре обстрела со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 30 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, на Донбассе за день зафиксировано четыре обстрела со стороны пророссийских боевиков, в частности, боевики дважды применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Под обстрелами боевиков оказались украинские позиции в районе хутора Вильный, вблизи Луганского и Гнутово.

"Вследствие боевых действий ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе в субботу, 1 декабря, переходят на зимний график работы.

Отметим, в связи с военным положением по решению командующего Объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины.

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