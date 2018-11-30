На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

На Донбасі за день зафіксовано чотири обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 30 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, на Донбасі за день зафіксовано чотири обстріли з боку проросійських бойовиків, зокрема, бойовики двічі застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Під обстрілами бойовиків опинилися українські позиції в районі хутора Вільного, поблизу Луганського та Гнутового.

"Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі у суботу, 1 грудня, переходять на зимовий графік роботи.

Відзначимо, у зв'язку з воєнним станом за рішенням командувача Об'єднаних сил на КПВВ встановлений особливий режим перетину лінії розмежування, який не стосується громадян України.