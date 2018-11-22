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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 07:36
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

По данным разведки, 21 ноября погиб один боевик

В районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военный легко ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что российские оккупационные войска не прекращают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями и в течение прошлых суток обстреливали украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово", - говорится в сообщении.

Опорный пункт возле Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

С начала текущих суток боевики огневую активность не проявляли.

По данным разведки, 21 ноября погиб один боевик.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, на Донбассе с начала агрессии со стороны России во время выполнения боевых заданий погибли почти полтысячи десантников.

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Темы: Новости ООС
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