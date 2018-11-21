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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 18:19
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики за день 5 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 21 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции. В частности, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь в районе Красногоровки, вблизи Крымского боевики дважды применили ручные противотанковые гранатометы. Кроме того, боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС неподалеку Славного и Новозвановки.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе не допускают на контролируемые ими объекты наблюдателей ОБСЕ. Также сообщалось, что вчера боевики 6 раз открывали огонь по позициям операции объединенных сил на Донбассе.

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Темы: Новости ООС
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