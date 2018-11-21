На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики за день 5 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 21 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув і не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня проросійські бойовики 5 разів обстрілювали українські позиції. Зокрема, зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь у районі Красногорівки, поблизу Кримського бойовики двічі застосували ручні протитанкові гранатомети. Крім того, бойовики відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ООС неподалік Славного та Новозванівки.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. Втрат серед особового складу об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об'єкти спостерігачів ОБСЄ. Також повідомлялося, що вчора бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях операції об'єднаних сил на Донбасі.