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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 18:15
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За день на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 14 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районе Песков, Новоселовки Второй, Красногоровки, Гранитного, Гнутово, Лебединского.

Также отмечается, что из запрещенных Минском минометов боевики обстреливали позиции ООС возле Старого Айдара, Крымского и хутора Вильный.

"Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими военными", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации украинской стороны СЦКК, на оккупированном Донбассе зафиксированы танки и гаубицы боевиков.

Кроме того, сообщалось, что боевики вводят на оккупированном Донбассе систему мобильных "призывных пунктов".

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Темы: Новости ООС
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