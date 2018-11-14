На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

За день на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 14 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Как отмечается, за день на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районе Песков, Новоселовки Второй, Красногоровки, Гранитного, Гнутово, Лебединского.
Также отмечается, что из запрещенных Минском минометов боевики обстреливали позиции ООС возле Старого Айдара, Крымского и хутора Вильный.
"Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими военными", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации украинской стороны СЦКК, на оккупированном Донбассе зафиксированы танки и гаубицы боевиков.
Кроме того, сообщалось, что боевики вводят на оккупированном Донбассе систему мобильных "призывных пунктов".