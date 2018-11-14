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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 18:15
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За день на Донбасі було зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 14 листопда 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, за день на Донбасі було зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків. З гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали українські позиції в районі Пісків, Новоселівки Другої, Красногорівки, Гранітного, Гнутового, Лебединського.

Також зазначається, що з заборонених Мінськом мінометів бойовики обстрілювали позиції ООС біля Старого Айдару, Кримського та хутора Вільний. 

"Втрат серед особового складу об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими військовими", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією української сторони СЦКК, на окупованому Донбасі зафіксовані танки і гаубиці бойовиків.

Крім того, повідомлялося, що бойовики запроваджують на окупованому Донбасі систему мобільних "призовних пунктів".

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Теми: Новини ООС
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