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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 18:24
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За день на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 13 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков, в том числе два - из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Сообщается, что боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям ООС вблизи Чермалыка, а из запрещенных Минском минометов боевики дважды обстреляли опорные пункты украинских военных в районе Крымского, из гранатометов - возле Красногоровки.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинская сторона Трехсторонней контактной группы направила Российской Федерации и ОБСЕ ноту с предложением провести внеочередное заседание ТКГ из-за проведения "выборов" на оккупированном Донбассе.

Отметим, "выборы" на Донбассе состоялись 11 ноября, в "ДНР" победу одержал Денис Пушилин, в "ЛНР" - Леонид Пасечник.

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Темы: Новости ООС
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