На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За день на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 13 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, за день на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку проросійських бойовиків, зокрема два - з забороненого мінськими угодами озброєння.

Повідомляється, що бойовики вели прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях ООС поблизу Чермалика, а з заборонених Мінськом мінометів бойовики двічі обстріляли опорні пункти українських військових в районі Кримського, з гранатометів - неподалік Красногорівки.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем об’єднаних сил. Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українська сторона Тристоронньої контактної групи направила Російській Федерації та ОБСЄ ноту з пропозицією провести позачергове засідання ТКГ через проведення "виборів" на окупованому Донбасі.

Зазначимо, "вибори" на Донбасі відбулися 11 листопада, у "ДНР" перемогу отримав Денис Пушилін, у "ЛНР" - Леонід Пасічник.