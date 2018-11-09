На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За день боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 9 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Так, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ООС неподалеку населенных пунктов Вильный, Авдеевка и Пески. Кроме того, сообщается, что в районе Луганского, боевики применили запрещенные Минском минометы калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 8 ноября, на Донбассе боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных, ранения получили двое военных.

Отметим, 11 ноября на оккупированном Донбассе запланировано проведение "выборов". По словам главы СБУ Василия Грицака, РФ уже определилась с главарями на оккупированной территории Донбасса.