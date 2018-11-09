На Донбассе за сутки ранены 2 украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных

На Донбассе вчера, 8 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов двое военных получили ранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики 4 раза применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганського. Такое же оружие, только 82-го калибра, боевики применили неподалеку Павлополя и Крымского.

"В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Об'объединенных сил", - добавили в пресс-центре.

Сегодня, 9 ноября, вражеских обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 ноября в результате обстрелов со стороны боевиков один укранський военный получил ранение.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен", - добавили в пресс-центре.