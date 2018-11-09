ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На Донбассе за сутки ранены 2 украинских военных

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 08:21
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных

На Донбассе вчера, 8 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов двое военных получили ранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики 4 раза применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганського. Такое же оружие, только 82-го калибра, боевики применили неподалеку Павлополя и Крымского. 

"В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Об'объединенных сил", - добавили в пресс-центре.

Сегодня, 9 ноября, вражеских обстрелов не зафиксировано.

На Донбассе за сутки ранены 2 украинских военных

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 ноября в результате обстрелов со стороны боевиков один укранський военный получил ранение.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен", - добавили в пресс-центре.

Представители 40 стран возложили ответственность на РФ за сбитый беспилотник ОБСЕ США ввели новые санкции против России
Новости Украины Российская ФедерацияДонбассобстрелраненые
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь