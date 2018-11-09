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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 18:30
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За день бойовики чотири рази відкривали вогонь по українським позиціям

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 9 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, за день бойовики чотири рази відкривали вогонь по українським позиціям. Так, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ООС неподалік населених пунктів Вільний, Авдіївка і Піски. Крім того, повідомляється, що в районі Луганського, бойовики застосували заборонені Мінськом міномети калібру 120 мм.

"Втрат серед особового складу об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 8 листопада, на Донбасі бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, поранення отримали двоє військових.

Зазначимо, 11 листопада на окупованому Донбасі заплановано проведення "виборів". За словами глави СБУ Василя Грицака, РФ вже визначилася з ватажками на окупованій території Донбасу.

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Теми: Новини ООС
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