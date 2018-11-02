На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

За день на Донбассе боевики семь раз обстреливали позиции украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 2 ноября 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день на Донбассе боевики семь раз обстреливали позиции украинских военных. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение не применялось.

Под обстрелами сегодня оказались Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Широкино. Боевики в ходе обстрелов применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина остается щитом, который защищает границы Европы от планов Кремля.

Отметим, по информации украинской разведки, на оккупированном Донбассе усиливаются проукраинские настроения, а среди боевиков растет нежелание участвовать в боевых действиях.