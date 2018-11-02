На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

За день на Донбасі бойовики сім разів обстрілювали позиції українських військових

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 2 листопада 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, за день на Донбасі бойовики сім разів обстрілювали позиції українських військових. Разом з тим, заборонене Мінськом озброєння не застосовувалося.

Під обстрілами сьогодні опинилися Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Широкине. Бойовики у ході обстрілів застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна залишається щитом, який захищає кордони Європи від планів Кремля.

Зазначимо, за інформацією української розвідки, на окупованому Донбасі посилюються проукраїнські настрої, а серед бойовиків зростає небажання брати участь в бойових діях.