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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - штаб

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 18:23
Фото: украинские военные на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: украинские военные на Донбассе (mil.gov.ua)

В течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 22 октября, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня в течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение не применялось. Больше всего обстрелов зафиксировано в районе Марьинки. Кроме того, боевики вели огонь по позициям ООС в районе Крымского, Новотроицкого и Лебединского.

"В результате вражеской деятельности ни один военнослужащий из состава объединенных сил сегодня не пострадал", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - штаб

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера на Донбассе в результате обстрелов ранения получили трое украинских военных.

Кроме того, сообщалось, что 21 октября пророссийские боевики обстреляли Марьинку, в результате чего огнестрельное ранение получил мирный житель. Как отмечалось, огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовской.

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Темы: Новости ООС
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