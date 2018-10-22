На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових, - штаб

Фото: українські військові на Донбасі (mil.gov.ua)

Протягом дня проросійські бойовики 5 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 22 жовтня, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, сьогодні протягом дня проросійські бойовики 5 разів обстрілювали українські позиції. Разом з тим, заборонене Мінськом озброєння не застосовувалося. Найбільше обстрілів зафіксовано в районі Мар’їнки. Крім того, бойовики вели вогонь по позиціях ООС в районі Кримського, Новотроїцького та Лебединського.

"Внаслідок ворожої діяльності жоден військовослужбовець зі складу об'єднаних сил сьогодні не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора на Донбасі внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських військових.

Крім того, повідомлялося, що 21 жовтня проросійські бойовики обстріляли Мар'їнку, внаслідок чого вогнепальне поранення отримав мирний житель. Як зазначалося, вогонь вівся з напряму окупованого населеного пункту Трудовський.