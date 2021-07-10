На Донбассе за день 9 нарушений режима тишины, потерь нет

На Донбассе в течение 10 июля зафиксировано девять нарушений режима тишины со стороны противника. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что возле Мироновского и водяного на Приазовье противник применил артиллерийские системы калибра 122-мм, а возле Водяного под Донецком - минометы 120-го калибра.

В районе Широкино противник обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, в направлении Светлодарска открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Песков стреляли из минометов 82-го калибра. Кроме того, зафиксированы 3 пролета БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди украинских военных нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.