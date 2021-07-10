ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі за день 9 порушень режиму тиші, втрат немає

Новость на русском →
Донбас, Субота 10 липня 2021 18:09
На Донбасі за день 9 порушень режиму тиші, втрат немає Фото: українські військові відкривали вогонь у відповідь (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі протягом 10 липня зафіксовано дев'ять порушень режиму тиші з боку противника. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що біля Миронівського і Водяного на Приазов'ї противник застосував артилерійські системи калібру 122-мм, а біля Водяного під Донецьком - міномети 120-го калібру.

У районі Широкиного противник обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, в напрямку Світлодарська відкрив вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Пісків стріляли з мінометів 82-го калібру. Крім того, зафіксовано 3 прольоти БПЛА з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю в результаті обстрілу бойовиків на Донбас загинув український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас обстрел ООС
NEWS
У Коростені стався вибух на святкуванні. Є постраждалі, порушено справу
У Коростені стався вибух на святкуванні. Є постраждалі, порушено справу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі