На Донбасі за день 9 порушень режиму тиші, втрат немає

На Донбасі протягом 10 липня зафіксовано дев'ять порушень режиму тиші з боку противника. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що біля Миронівського і Водяного на Приазов'ї противник застосував артилерійські системи калібру 122-мм, а біля Водяного під Донецьком - міномети 120-го калібру.

У районі Широкиного противник обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, в напрямку Світлодарська відкрив вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Пісків стріляли з мінометів 82-го калібру. Крім того, зафіксовано 3 прольоти БПЛА з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.