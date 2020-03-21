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На Донбасі четверо українських військових дістали поранення

Новини » Надзвичайні події     21.03.2020 - 07:33
На Донбасі четверо українських військових дістали поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі за добу бойовики випустили 40 мін

На Донбасі, 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли:

  • неподалік Широкиного - з автоматичного станкового гранатомета; великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поруч з Новотроїцьким з мінометів калібру 82 мм випустили 20 мін, стріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поблизу Кримського з мінометів калібру 120 мм випущено 20 мін;
  • неподалік Луганського стріляли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
  • в районі населеного пункту Хутір Вільний - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Новгородського - з ручного протитанкового гранатомета;
  • поруч з Новотошківським з 82-мм мінометів випустили 10 мін.

Внаслідок обстрілів бойовиками позицій ЗСУ чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Красногорівки бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новгородського. З мінометів калібру 120 мм бойовики випустили 15 мін. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 19 березня в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення. Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні продовжила мандат на наступний 12-місячний період. Мандат подовжений до 31 березня 2021 року.

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