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На Донбассе ранили одного военного

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 20:13
На Донбассе ранили одного военного
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 26 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новотроицкого, вблизи Водяного, недалеко Марьинки и вблизи Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского.

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих ранены, еще один получил боевое травмирование.

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