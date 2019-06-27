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На Донбассе в четверг ранен украинский военный

Новости » Происшествия    27.06.2019 - 13:59
На Донбассе в четверг ранен украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Раненый получает неотложную медицинскую помощь

В зоне проведения ООС на Донбассе в четверг, 27 июня, в результате обстрелов боевиков ранения получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Подчеркивается, что с начала суток подразделения украинских войск вели активные оборонительные действия и отвечали противнику огнем со штатных средств, без применения запрещенных образцов оружия. Сейчас в районе проведения операции зафиксированы 12 фактов нарушения противником установленного режима перемирия.

"По предварительной информации, сегодня получил ранения один украинский защитник. Сейчас он получает неотложную медицинскую помощь, наши военные врачи характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 26 июня, пострадали семеро украинских военных.

РБК-Украина ранее писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены 5 украинских военнослужащих, двое получили боевые травмы.

Решение ПАСЕ по России не остановит войну на Донбассе, - МИД Польши На Донбассе за сутки пострадали семеро украинских военных
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