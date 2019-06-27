На Донбасі у четвер поранено українського військового

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Поранений отримує невідкладну медичну допомогу

У зоні проведення ООС на Донбасі у четвер, 27 червня, у результаті обстрілів бойовиків поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Підкреслюється, що від початку доби підрозділи українських військ вели активні оборонні дії і відповідали противнику вогнем зі штатних засобів, без застосування заборонених зразків зброї. Наразі у районі проведення операції зафіксовано 12 фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я.

"За попередньою інформацією, сьогодні дістав поранення один український захисник. Наразі він отримує невідкладну медичну допомогу, наші військові лікарі характеризують стан його здоров’я як задовільний", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 26 червня, постраждали семеро українських військових.

РБК-Україна раніше писало, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 25 червня озброєні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню, поранено 5 українських військовослужбовців, двоє отримали бойові травми.